José Mourinho despedido do Tottenham

Treinador José Mourinho © OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP

A notícia foi dada Inglaterra há instantes pelo The Telegraph e confirmada já pelo próprio clube: José Mourinho foi despedido do Tottenham, depois de quase um ano e meio no clube.

O conhecido ex-futebolista e comentador Gary Lineker já deu disso conta no Twitter.

Jose Mourinho is fired. He is the first of the European Super League managers to lose their job. - Gary Lineker (@GaryLineker) April 19, 2021

José Mourinho estava a ter uma época difícil no Tottenham depois de um início auspicioso, com o clube a ter sido eliminado da Liga Europa (pelo Dínamo Zagreb), a estar cada vez mais longe do Top 5 que dá acesso às competições europeias (não vence há três jogos) na Liga inglesa, onde é sétimo e a ter exibições pouco consistentes.

A 25 de abril a equipa tem a final da Taça da Liga para disputar com o Manchester City. Tudo indica será o ex-jogador dos Spurs, Ryan Mason, a dirigir a equipa.

É a primeira vez que José Mourinho - com passagens também fugazes recentes pelo Chelsea e Man. United - sai de um clube europeu sem troféus no palmarés.

O Tottenham é um dos clubes que anunciou ontem à noite que vai pertencer à chamada Superliga europeia, uma competição rival da Liga dos Campeões à revelia da UEFA e que suscitou já ameaças relevantes de expulsão por parte do organismo que tutela o futebol europeu.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Tottenham integram a lista de clubes fundadores.

A prova deverá começar em agosto, com dois grupos de 10 equipas, disputado em duas voltas. Os três primeiros apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto o quarto e o quinto vão disputar a última vaga num play-off. Segue-se uma fase eliminatória, com a final a ser disputada em maio, em estádio neutro.