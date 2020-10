José Mourinho vai ser premiado com 'Web Summit Innovation in Sport"

Treinador José Mourinho © OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Outubro, 2020 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado divulgado, a organização da Web Summit, que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, "anunciou hoje que José Mourinho será premiado com o 'Web Summit Innovation in Sport' durante o evento".

O prémio 'Web Summit Innovation in Sport' "é a marca internacional de excelência na comunidade empresarial desportiva, reconhecendo pessoas e organizações que incorporaram com sucesso tecnologia na busca da excelência", salienta.

Entre os anteriores vencedores estão o jogador de futebol Ronaldo, que foi quatro vezes eleito o melhor jogador pela FIFA.

"O José é o maior treinador do futebol moderno. Em termos de troféus, longevidade e sucessos consistentes, ele é incomparável. No ano passado, o destinatário deste prémio foi Ronaldo, o maior jogador de sempre a agraciar os jogos. Este ano, acredito que estamos homenageando o melhor treinador de todos os tempos", afirmou Darren Cleary, diretor de desporto da Web Summit, citado em comunicado.

A edição deste ano da Web Summit, que decorre entre 02 e 04 de dezembro, vai ser totalmente 'online', anunciou hoje no início deste mês a organização.