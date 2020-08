Jovem de 17 anos ganha prémio com vídeo criativo anti-covid

O vídeo “The Next Page”, realizado por Rui Pereira Reis, de 17 anos, estudante na Escola Profissional de Comunicação e Imagem, em Lisboa, é o vencedor da oitava e penúltima semana do concurso escolar abcovid.pt, promovido por estagiários da Hovione com o objetivo de divulgar mensagens que ajudem a viver protegido do vírus SARS-Covid-19.

No vídeo (que pode ver por baixo), o protagonista vive numa realidade alternativa e utiliza tecnologia de inteligência artificial para tomar as decisões mais acertadas para diminuir o seu risco de contaminação por covid-19. O autor recebeu 350 euros e é candidato ao grande prémio de 3 mil euros a atribuir na final do concurso.

O concurso abcovid.pt é exclusivamente dirigido a estudantes do ensino básico e secundário, entre os 10 e 20 anos, e atribui todas as semanas um prémio de 350 euros para os autores do melhor vídeo. Além do vencedor, cada semana são selecionados mais 9 vídeos, para a fase final do concurso, em que serão atribuídos prémios de 3,000.00 euros para o vencedor e de 1,500.00 euros e 1,000.00 euros para o segundo e terceiro classificados.

O júri nacional que avaliará estes trabalhos junta os investigadores Alexandre Quintanilha, do I3S, Pedro Simas, do IMM, Mafalda Paiva, da Hovione, e a youtuber Sofia Barbosa.