Justiça aplica a maior caução de sempre ao ex-ministro Manuel Pinho

Alexandra Costa 16 Dezembro, 2021 • 08:43

O ex-ministro da Economia Manuel Pinho vai ficar em prisão domiciliária até pagar uma caução de seis milhões de euros. Na sua decisão, referente ao processo relacionado com a EDP, o juiz Carlos Alexandre, que substituiu, recentemente, o juiz Ivo Rosa como responsável pelo caso no Tribunal Central de Instrução Criminal, estabeleceu que além desta verba o antigo governante, no executivo liderado por José Sócrates, terá de ficar em prisão domiciliária, em Portugal, com pulseira eletrónica. Adicionalmente, e segundo nota divulgada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), fica proibido de contactar os outros arguidos, com exceção da esposa, e de sair do país.

Esta é o valor mais elevado alguma vez aplicado em Portugal. Só para se fazer uma comparação, a Ricardo Salgado foi inicialmente estabelecida uma caução de três milhões de euros, tendo sido, mais tarde, reduzida, pelo juiz Carlos Alexandre, para metade desse valor e, no verão passado, foram exigidos cinco milhões de euros ao empresário Joe Berardo, no caso CGD.

Em relação à mulher de Manuel Pinho, Alexandra Pinho, o juiz Carlos Alexandre estabeleceu uma caução de um milhão de euros, com a obrigação de apresentações periódicas quinzenais e a proibição de se ausentar do país através da apreensão do passaporte. Ricardo Sá Fernandes, advogado do casal Pinho, pronunciou-se à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, afirmando que os seus clientes não têm condições financeiras para pagar os valores estabelecidos.

"O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para o dr. Manuel Pinho, obteve a obrigação de permanecer em casa, a chamada prisão domiciliária. Em alternativa, tem a possibilidade de pagar caução de seis milhões. Como não tem esses seis milhões, vai ficar em prisão domiciliária enquanto esta medida se mantiver", afirmou Ricardo Sá Fernandes, completando: "Esta questão está posta de lado. Não tem possibilidade de pagar."

O mesmo em relação a Alexandra Pinho. "Não vai pagar, seguramente", foram as palavras de Ricardo Sá Fernandes, que acrescentou que os clientes permanecerão numa residência provisória até que fiquem concluídas as obras numa casa do casal, algures no Norte de Portugal.

O advogado aproveitou para, novamente, fazer duras críticas à prestação do Ministério Público, nomeadamente na questão do "perigo de fuga" do casal e questionando os fundamentos apresentados. "Erraram profundamente. Digam-me com convicção que havia algum perigo de fuga. Não há nada, há apenas a vontade de prender estas pessoas em nome de uma ideia populista da justiça, a ideia de uma atuação ao sabor do vento. Isto não é ao sabor da justiça, é ao sabor do vento. Que mundo é que querem construir? Um mundo em que as pessoas se presumem como fugitivas?", afirmou, dizendo, no entanto, que está fora de questão uma eventual queixa em relação aos magistrados do MP.

Em relação ao rumor avançado ontem sobre a delapidação do património de Manuel Pinho, com venda de imóveis e cancelamento de contas bancárias, Ricardo Sá Fernandes afirmou que isso é "absolutamente falso".

Manuel Pinho foi constituído arguido em 2017, no âmbito do caso EDP, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. Em causa, o facto de após sair do BES para ingressar no governo de José Sócrates, ter deixado de, mensalmente, receber dinheiro que, segundo o Ministério Público, era transferido para de off shores ligadas ao GES para off shores ligadas ao casal Pinho, fugindo, desta forma, ao Fisco.

O caso está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), um processo no qual António Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o Ministério Público, terão corrompido o ex-ministro Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

Consequências políticas

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda pronunciou-se sobre o processo que envolve Manuel Pinho, referindo que, independentemente dos resultados na justiça do caso EDP, há consequências políticas que devem ser retiradas. A dirigente afirmou que, independentemente do resultado na justiça, o tema tem de ser trabalhado pelo Parlamento. "A justiça terá que retirar as suas conclusões sobre a responsabilidade de Manuel Pinho, António Mexia e de outros, mas agora o que é preciso fazer é que se garanta que a EDP não recebe a mais à conta dos consumidores em Portugal".Com Lusa