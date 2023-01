Kit transforma Renault 4 e 5 em carros elétricos com preço baixo

Clássico Renault 4 já pode ser transformado num carro elétrico através de um kit © Renault

Os míticos Renault 4 e 5 marcaram gerações e hoje são considerados clássicos, a um preço acessível. A pensar nos apaixonados por estes dois modelos e pelo Twingo, a marca francesa desenvolveu kits de transformação para eletrificá-los.

Para garantir a segurança neste processo de eletrificação, a Renault associou-se à R-FIT para o mercado francês, uma empresa especializada que irá pegar nos velhinhos modelos, retirar-lhes o motor e caixa de velocidades, depósito de combustíovel e cablagens, para colocar a nova alma destes clássicos.

A R-FIT vai instalar, em substituição, um motor elétrico, uma bateria e o sistema de gestão da bateria, o carregador de bordo, o painel de instrumentos próprio para esta tecnologia. E quem pensa que o Renault 4 vai perder a tradicional alavanca de velocidades tipo cajado, engana-se, porque esta será mantida.

Com pouco espaço para a bateria, esta irá acumular apenas 10,7 KWh, com uma autonomia para 80 km. É inferior à maioria dos modelos no mercado, mas esta segunda vida destes clássicos permite-lhes circular na cidade, nas voltas do dia a dia, sem poluição. Além do mais, esta bateria pode ser recarregada na tomada de casa (220V), em 3h30.

O primeiro kit chega já ao mercado francês em fevereiro, para as versões GTL e Savane do Renault 4, por um preço de 11 900 euros (inclui impostos e conversão). O kit para o Renault 5 surgirá em setembro e para o Twingo só mais tarde. Para já não se sabe se este kit será homologado em outros países.

"Estamos muito felizes com o lançamento desses kits elétricos retrofit, que permitirão aos amantes de carros clássicos e aos jovens conduzir em França os nossos icónicos Renault 4, Renault 5 e Twingo, movidos a eletricidade. Além da economia circular criada por estas conversões para motores elétricos, os kits elétricos oferecem uma solução que combina o prazer de conduzir com a economia e confiabilidade sem perder nada do estilo e dos designs originais desses clássicos intemporais tão amados", sublinha Hugues Portron, diretor da coleção The Originals Renault, citado em comunicado.