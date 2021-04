Kobo+e-LeYa. Maior plataforma portuguesa de eBooks e audiolivros já está online

Dinheiro Vivo 23 Abril, 2021 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

Fruto de uma parceria entre o grupo editorial LeYa com a Rakuten Kobo, líder mundial de venda e publicação de eBooks e audiolivros, a plataforma Kobo+eLeYa entrou em funcionamento esta semana.

Através de uma subscrição mensal, os leitores têm ao seu dispor o acesso ilimitado a centenas de milhares de conteúdos, bem como a possibilidade de ler e ouvir os seus livros as vezes que entenderem. No entanto, para que todos possam ter a oportunidade de experimentar, os primeiros 30 dias são gratuitos.

A nova plataforma apresenta três possíveis pacotes de subscrição mensal, a um preço particularmente competitivo: todos os eBooks, a 5,99€ por mês, bem como todos os audiolivros, ao mesmo valor; acesso a todos os eBooks e audiolivros, por 7,99€ por mês.

Os pacotes áudio incluem, igualmente, o acesso ao catálogo, em permanente atualização, de originais em áudio, áudio documentários, podcasts, súmulas áudio de grandes livros e uma alargada escolha de áudio-entretenimento em português.

Com opções para todos os gostos, a plataforma vai contar com mais de 8000 eBooks em português, mais de 700 conteúdos áudio, também em português - de audiolivros a podcasts e originais, com novidades acrescentadas todos os meses -, e com mais de 599 mil eBooks e 94 mil audiolivros em inglês, espanhol, francês, português do Brasil e diversas outras línguas.

É desta forma que, em nota de imprensa, o grupo editorial LeYa resume a nova oferta e conteúdos que esta semana passou a estar disponível para quem, em Portugal, subscrever a nova plataforma Kobo+e-LeYa.

A leitura ou audição de livros e demais conteúdos é feita em streaming, em todos os dispositivos de uso regular, como o computador, o smartphone, ou o tablet, recorrendo a aplicação própria. A leitura pode também ser feita nos dispositivos (ereaders) de leitura de eBooks, como os da Kobo.

Através desta parceria, Portugal será o segundo país do mundo a conjugar eBooks e audiolivros na mesma plataforma Kobo que, além dos da LeYa, reunirá e dará acesso ilimitado a conteúdos de diversas editoras e instituições nacionais como a Dom Quixote, a Caminho, a ASA, a Oficina do Livro, a Casa das Letras, a Lua de Papel, a Saída de Emergência, a Guerra & Paz, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Alma dos Livros, a 20/20, a Harper Collins ou o jornal Público.

O acesso à plataforma pode ser feito através da livraria www.LeYaOnline.com ou do site da Kobo, e o processo de subscrição é simples. Quanto ao cancelamento, este é gratuito e pode ser feito em qualquer altura.

"À portabilidade e facilidade de utilizar dos eBooks, junta-se a versatilidade dos audiolivros e demais conteúdos áudio, que se podem ouvir nas mais diversas situações da vida quotidiana" explica o grupo editorial.

Desde as novidades aos bestsellers, passando pelos clássicos, os populares e os mais desconhecidos, a plataforma garante que um dos pontos mais fortes é a sua "qualidade e a variedade de conteúdos".

A partir de agora ler é também ouvir

A plataforma Kobo+eLeya tem nos conteúdos áudio uma das suas vertentes mais relevantes. Aqui é possível encontrar centenas de reportagens áudio - como as do site de jornalismo independente Fumaça -, podcasts - como os do jornal Público, da Eleven Sports, da Bruáa, da psicóloga Joana Amaral Dias ou do podcast de literatura Ponto Final, Parágrafo -, ou ainda os multifacetados conteúdos áudio da RTP.

De acordo com a LeYa, "entre os conteúdos áudio disponíveis têm especial importância, as súmulas de alguns dos mais importantes clássicos da literatura portuguesa e, ainda, os resumos de algumas das mais populares obras de não-ficção disponíveis em Portugal".

O catálogo de áudios inclui, igualmente, gravações de mais de 40 encontros e debates realizados entre 2015 e 2017 no Festival Internacional de Cultura, em Cascais, nos quais participaram personalidades da cultura mundial como David Grossman, Caetano Veloso, Arturo Pérez-Reverte, Arundhati Roy ou Paul Auster.

Com opções para todas as idades, o catálogo disponível de eBooks de literatura infantil e juvenil vai dos livros de autores como Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Alice Vieira, António Mota, António Torrado ou Ana Saldanha, às inúmeras aventuras do universo de Enid Blyton.

A chegada da Kobo+e-LeYa a Portugal, num formato inédito, juntando eBooks e audiolivros, poderá contribuir para que os portugueses leiam mais, podendo também trazer consideráveis benefícios para um setor editorial cujos últimos tempos têm sido verdadeiramente desafiantes.