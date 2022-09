Lançamento do novo foguetão lunar da NASA novamente cancelado

Foguetão lunar da NASA © CHANDAN KHANNA/AFP

O lançamento do novo foguetão lunar SLS da NASA foi neste sábado novamente cancelado, pela segunda vez em menos de uma semana, devido a uma fuga de combustível, anunciou a agência espacial norte-americana.

O lançamento poderá ser remarcado, mas as equipas da NASA terão de analisar todos os dados antes de decidirem uma nova data, apontando os técnicos para a próxima segunda-feira.

"A missão Artemis I à Lua foi adiada. As equipas tentaram resolver um problema relacionado com uma fuga no 'hardware' que transferia combustível para o foguetão, mas não tiveram êxito", escreve a agência espacial no Twitter.

O lançamento tinha uma "janela de oportunidade" que se abria às 19:17 de Lisboa, mas horas antes foi cancelado devido à fuga de combustível.

É o segundo adiamento do lançamento do voo de teste do novo foguetão, sem tripulação, tendo na segunda-feira o cancelamento ocorrido devido a problemas técnicos.

O lançamento, quando se concretizar, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira mulher astronauta e o primeiro astronauta negro.