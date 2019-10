Semana marcada por taxas ‘americanas’, esboço de Orçamento e Conselho Europeu

Depois de um domingo marcado pelas eleições gerais na Polónia, a semana começa com a reunião decisiva na Organização Mundial do Comércio, onde Bruxelas vai tentar convencer os EUA a não avançar com as novas taxas alfandegárias à Europa.

Segunda-feira é também o dia em que entra em vigor a nova lei sobre vendas em saldo ou em liquidação que vai trazer mudanças para as lojas e para os clientes. É também revelado o Prémio Nobel de Ciências Económicas.

Na terça-feira o Governo vai apresentar em Bruxelas o primeiro esboço do Orçamento do Estado para 2020. Há ainda eleições gerais em Moçambique e a Google vai apresentar a nova geração dos seus smartphones, os Pixel 4, bem como outros produtos.

Quarta-feira são apresentadas pelo FMI as previsões de crescimento para 2019 e 2020, que se espera que seja de ritmo mais lento.

Quinta-feira, 17 de outubro, é o dia em que começa o Conselho Europeu, onde se irá discutir o orçamento da UE a longo prazo, as prioridades para os próximos 5 anos e o Brexit. Já a ACAP, a associação do comércio automóvel portuguesa, apresenta um programa com mais vantagens na compra de carros usados.

Sexta-feira pode ser um dia importante. Se a reunião da Organização Mundial do Comércio de segunda-feira falhar, os EUA publicam neste dia quais vão ser os produtos que irão ter taxas alfandegárias.

No domingo, 20 de outubro, destaque também para as eleições gerais na Grécia num dia em que ficam a faltar 72 dias para o fim de 2019.