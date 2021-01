+Liberdade. Guimarães Pinto e Mesquita Nunes lançam projeto apartidário pela literacia económica

Dinheiro Vivo 25 Janeiro, 2021 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

O instituto +Liberdade tem data prevista de lançamento para o próximo dia 12 de fevereiro e é liderado por Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal.

De caráter apartidário, o projeto que está assente nos principais pilares de uma sociedade livre, tem como objetivo a promoção dos valores da democracia, da economia de mercado e da liberdade individual.

Em nota de imprensa é ainda avançado que esta será uma organização sem fins lucrativos que se dedicará especialmente às questões da educação, à promoção da literacia económica, à informação e à discussão de ideias em prol de uma sociedade não só livre, mas também mais desenvolvida.

Carlos Guimarães Pinto, será o diretor executivo do projeto, que conta igualmente com a participação, entre outros, do atual administrado da Galp e ex-dirigente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral, e com o administrador do Grupo Sonae e acionista da BA Glass, Carlos Moreira da Silva à frente do conselho de curadores.

Lisboa-06/11/2020. Adolfo Mesquita Nunes no escrit—rio Gama Gl—ria .( PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

Entre outros princípios que são explicados na página oficial do projeto este "defende as causas do comércio livre, competitividade fiscal, escrutínio dos poderes públicos, combate à corrupção, mobilidade social e liberdade de escolha" e tem como um dos principais objetivos "fomentar uma sociedade inovadora e empreendedora assente na utilização sustentável dos recursos naturais".

"A luta pela defesa da democracia liberal nunca está ganha nem deve ser dada por garantida, e nos próximos tempos terá de ser promovida em várias frentes. As forças iliberais têm ocupado espaço à direita e à esquerda, muitas vezes alavancadas na desinformação e iliteracia, oferecendo soluções fáceis e rápidas, mas erradas, para problemas complexos" começa por explicar, em comunicado, Carlos Guimarães Pinto.

"A educação e a promoção da literacia são, por isso, frentes essenciais na defesa dos pilares da democracia liberal. O Instituto +Liberdade reúne pessoas de diversas áreas da sociedade civil que têm em comum o respeito pela democracia, assim como a defesa da economia de mercado e da liberdade individual, dando espaço a todas as correntes de opinião que comunguem destes valores", concluí o liberal.

Até à data de lançamento, o instituto estará ainda a aceitar a inscrição de membros fundadores na sua página oficial.