Líderes mundiais apresentam nova agenda para gestão sustentável dos oceanos

Açores. © Adelino Meireles/GI

Dinheiro Vivo 02 Dezembro, 2020 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os líderes de 14 países que constituem o Painel de Alto Nível para a Economia Sustentável, de que Portugal faz parte, apresentaram esta quarta-feira a nova agenda para uma gestão 100% sustentável dos oceanos.

Este compromisso propõe ultrapassar alguns dos desafios globais como a poluição, a pesca excessiva e as alterações climáticas, que comprometem a saúde dos oceanos, a vida na Terra e a economia mundial.

O novo plano sustentável para os oceanos até ao ano de 2025, conhecido hoje, propõe um novo contrato global com soluções para a saúde e riqueza dos oceanos, mas também estratégias que amplifiquem a voz das comunidades costeiras e insulares mais vulneráveis.

Os oceanos assumem um papel importante no desenvolvimento económico mundial uma vez que contribuem anualmente com cerca de 1,5 biliões de dólares para a economia global e albergam milhões de empregos em setores como a pesca, o turismo e os transportes: "ao aceitar esta responsabilidade e aproveitar esta oportunidade, podemos dar um impulso azul para a economia de hoje, enquanto construímos resiliência para crises futuras", afirmam os membros do painel acerca desta iniciativa.

A nova agenda de ação para os oceanos tem como meta vir a produzir até seis vezes mais alimentos provenientes dos oceanos, gerar 40 vezes mais energia renovável, retirar milhões de pessoas da pobreza e contribuir para um quinto das reduções de emissões de gases de efeito de estufa.

Os oceanos são ainda uma fonte de identidade de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, pelo que o objetivo é encontrar soluções pragmáticas para a sua sustentabilidade. Desta forma, os membros do painel comprometem-se a gerir de forma sustentável cerca de 30 milhões de km2 das suas águas nacionais.

Num contexto de recuperação face à pandemia mundial da covid-19, o presidente do Palau e copresidente do Painel do Oceano, Tommy Remengesau, alerta para a vulnerabilidade do planeta e da população face aos choques financeiros e às crises de saúde: "precisamos do oceano mais do que nunca para impulsionar uma recuperação sustentável a longo prazo. O oceano é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Não temos de escolher entre proteção e produção oceânica; podemos ter um futuro saudável, próspero e equitativo se gerirmos adequadamente os nossos impactos sobre o oceano".

Assim, os membros desta iniciativa sublinham a importância de se construir um oceano saudável e sustentável, que poderá trazer alívio económico numa época tão conturbada como a que se vive atualmente. Os impactos devastadores da covid-19 nos trabalhadores e nos setores costeiros poderão ser minimizados através da dinamização e recuperação do oceano uma vez que criará empregos e impulsionará a economia em direção à resiliência e à sustentabilidade.

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, um dos países membros do Painel do Oceano, deixa também as suas palavras de incentivo: "numa altura em que o mundo enfrenta uma crise climática, de saúde e económica, Portugal está empenhado numa recuperação económica azul e em gerir de forma sustentável o nosso oceano, associando saúde, riqueza e justiça social".

Hoje, o Painel do Oceano lançou também a campanha "Dar 100 %". A partir do dia 3 de dezembro, os países do painel irão organizar uma série de eventos de lançamento nacional para construir a vontade política global em torno dos seus compromissos. Os países membros irão partilhar os seus planos específicos para cada país, discutir ações prioritárias e explorar o que significa dar 100 % para os seus países, as suas populações e o planeta.

F.R.M