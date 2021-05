Lisboa "preocupa" e vacinação acelera para faixa dos 30 e 40 anos em junho

Secretário de estado adjunto e da saúde, António Lacerda Sales © Mário Cruz/Lusa

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, anunciou em conferência de imprensa novas medidas para Lisboa pelo aumento de casos. "É uma situação que preocupa e que deve ser encarada como um sinal de alerta, não de alarme", indica o responsável, sobre "a incidência cumulativa a 14 dias crescente desde o inicio de maio" .

A incidência está agora acima de 120 casos por 100 mil habitantes e o R(t) a 1,14, com o aumento de casos a ser sobretudo na faixa etária entre 20 e os 40 anos, explicou André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde.

A mobilidade da zona faz com que dispersão seja maior o que aumenta o risco, diz Lacerda Sales, falando no reforço da testagem, daí que haja agora "uma aceleração no processo de vacinação em Lisboa, começando com a faixa etária de 40 anos a 6 de junho e dos 30 anos, a partir de 20 de junho".

Por ser uma área com uma grande densidade populacional, o processo de vacinação está mais atrasado em relação ao resto do país.

Peralta Santos diz que "houve um ligeiro aumento de testes", mas também "houve um aumento da positividade" em Lisboa, superior ao da região e ao do país. "Se o crescimento se mantiver é possível que o concelho de Lisboa atinja o patamar os 240 casos por 100 mil habitantes dentro de duas a três semanas", diz.

Lacerda Sales não quis responder ao apelo Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que pede mais medidas restritivas para controlar o avanço da pandemia. O seu vice-presidente, Gustavo Tato Borges, disse à Renascença que a falta de medidas que diminuam o aumento do número de casos é como "não fazer nada" e "os valores que temos assistido demonstram que Lisboa está a chegar a uma altura em que tem mesmo de implementar medidas restritivas para minimizar o impacto deste aumento da pandemia, antes que seja tarde demais."

Testes em massa

Já o presidente do INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge), Fernando Almeida, explicou que quando o plano e testagem em curso em todo o país detetam alguma anormalidade, "tendem a adaptar-se" e que no caso da testagem em Lisboa está a ser "proativa" ao responder ao aumento de casos positivos.

Já a 27 de maio é antecipado o programa de testagem nas escolas secundárias, o programa de testagem a alunos, docentes e não-docentes, enquanto nos concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes a testagem também foi antecipada e começa entre 31 de maio e o início de junho.

No Ensino Superior existem 23 instituições "totalmente disponíveis para antecipar" o programa normal de testagem, apesar da baixa frequência de alunos por se encontrarem em época de exames. No caso das residências universitárias, as ações "muito fortes de testagem começam já amanhã".

Os condutores de táxis e TVDE vão também poder testar-se "perto dos locais de trabalho" a partir de 28 de maio e nas zonas de concentração e convívio da cidade de Lisboa "com grande concentração de jovens e adultos" estarão presentes unidades móveis para "testar e sensibilizar para a necessidade de distanciamento social". Já a população migrante e requerente de asilo começa a ser testada "a partir de 27 de maio", com apoio do INEM e INSA.

Nas interfaces de transporte e zonas de grande circulação - como a Gare do Oriente - vão agora também estar presentes unidades móveis e nos restaurantes, locais de comércio e feiras a "testagem oportunística" começa a 31 de maio

"Quanto mais rapidamente detetarmos os casos, mais rapidamente os serviços de saúde pública podem atuar", garante o responsável do INSA.