Lisboetas homenageiam vítimas do conflito na Ucrânia com cartaz no Marquês de Pombal

Memorial em homenagem a todas as vítimas do conflito na Ucrânia © Direitos reservados

Em homenagem às vítimas do conflito decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia, um grupo de cidadãos lisboetas criou um cartaz com a bandeira ucraniana "ferida" com sangue, e colocou-o este sábado no Marquês de Pombal, pelas 12 horas.

Os organizadores da iniciativa afirmam ter visto neste gesto simbólico "a melhor forma de instituir um memorial pelas vítimas deste conflito, onde todos se possam expressar pelo fim do mesmo".

"A coragem de quem fica e de quem busca refúgio noutras paragens ainda pacíficas" inspirou o grupo de cidadãos, que fazem questão de sublinhar que Lisboa será sempre um "porto de abrigo para quem procura a paz", revelando assim o espírito solidário que se tem feito sentir na cidade desde o início do conflito armado.

O gesto de humanidade, tolerância e paz apela a que todos aqueles que se importam tragam uma flor pela Ucrânia a este memorial.

Ainda no contexto de solidariedade para com os cidadãos ucranianos que se viram obrigados a abandonar o seu país "e queiram procurar a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas", o primeiro-ministro português António Costa realçou que "são todos são bem-vindos a Portugal" - encontrando-se já o Governo a trabalhar no sentido das oportunidades de trabalho para os refugiados.