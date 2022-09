Livro ajuda pais e crianças a poupar e gerir dinheiro

"Maria e o Segredo da Poupança" ajuda os mais novos a compreender conceitos básicos sobre dinheiro e poupança © Direitos Reservados

O Hub de Lisboa dos Global Shapers, comunidade jovem do Fórum Económico Mundial, lançou um livro de educação financeira ilustrado para ajudar os mais novos a compreender conceitos básicos sobre o funcionamento do dinheiro e da poupança. A sessão de apresentação de "Maria e o Segredo da Poupança" acontece já no próximo sábado, 10 de setembro, às 18 horas, na Praça Leya, na Feira do Livro de Lisboa.

Com prefácio de António Simões, presidente executivo do Santander Espanha e responsável regional para a Europa, a edição portuguesa - a primeira a ser publicada a nível internacional - resulta de uma parceria entre os autores, o Grupo Leya e o Banco Santander Portugal. Este livro "chega-nos numa altura em que os dados do Banco Central Europeu (BCE) dão conta de que Portugal está em último lugar no ranking de literacia financeira da zona euro", referem os organizadores em comunicado.

A ex-ministra da Educação, Isabel Alçada, é quem apresentará o livro, estando ainda prevista a presença da co-autora Isabel Abreu Lima e o ilustrador Pedro Rocha e Mello, a diretora de Responsabilidade Social e Comunicação da Fundação Santander Portugal, Cristina Dias Neves, e Tomás Pessoa e Costa, vice-curador de Lisboa dos Global Shapers.

"A Maria tem 10 anos e vive em Ravensburgo com os seus pais e irmão. Alegre e determinada, não sabe o que são dificuldades nem preocupações, pois sempre teve tudo o que quis. Mas, um dia, algo inesperado acontece que vem mudar a vida da sua família. Serão muitos os desafios que a Maria terá de enfrentar e muitas as perguntas que vão surgir ao longo desta aventura. Com a ajuda da avó Hilda, a Maria vai descobrir o que é realmente importante e como é que poupar a pode ajudar a alcançar os seus objetivos. Ela vai surpreender tudo e todos! Queres saber mais? Junta-te à Maria e vem desvendar o segredo da poupança!", pode ler-se sobre o livro.