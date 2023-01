Livro Nova Competitividade celebra 40 anos de escrita de Jaime Quesado

Francisco Jaime Quesado é economista, gestor, especialista em inovação e competitividade, autor de livros como O Novo Capital e O Meu Expresso e agora também da obra Nova Competitividade

Francisco Jaime Quesado é economista, gestor, especialista em inovação e competitividade, autor de livros como O Novo Capital e O Meu Expresso e agora também da obra Nova Competitividade que celebra 40 anos de escrita permanente em várias publicações, incluindo no Dinheiro Vivo.

O livro pretende ser um contributo prático para a discussão sobre o reposicionamento de um modelo estratégico para o futuro e aborda temas como o talento, a inovação, o digital, as redes e a sustentabilidade.

A propósito desses 40 anos e do tema do livro, vão realizar-se duas sessões de apresentação. A primeira no Porto, dia 13 de fevereiro, na AEP em Leça da Palmeira às 17h30, e em Lisboa no dia 15 de fevereiro, na Gulbenkian, pelas 18h00.