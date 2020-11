Lojas da Worten disponíveis na plataforma Glovo duplicam

Estafetas ao serviço da Glovo em Portugal. © Orlando Almeida / Global Imagens

A Glovo - aplicação móvel (app) que permite comprar, recolher e entregar qualquer produto na mesma cidade - assinou um acordo de expansão de parceria com a loja Worten não só para aumentar, de 24 para 50, os estabelecimentos a partir dos quais a app faz entregas, como também a oferta de serviços e produtos disponíveis.

"Trabalhamos permanentemente numa ótica de expansão geográfica, procurando uma cobertura do território nacional cada vez mais abrangente", afirma em comunicado Ricardo Batista, Country Manager da Glovo em Portugal, justificando o alargamento da rede Worten-Glovo, de norte a sul do país.

Os utilizadores da app poderão contar com uma maior oferta de produtos eletrónicos e pequenos eletrodomésticos que, segundo a Glovo, podem fazer a diferença no dia-a-dia, como "um ferro de engomar, um telemóvel ou um secador de cabelo". A secção de entretenimento também não foi posta de lado pela empresa de entregas, que aponta as consolas e os jogos como "elementos essenciais nos momentos de lazer em família".

A Glovo "procura aumentar a diversidade de produtos oferecidos na plataforma", explica Ricardo Batista, que indica "o reforço da parceria com a Worten mais um passo nesse sentido".

O Country Manager da Glovo refere que o objetivo central deste novo acordo de expansão é, essencialmente, "disponibilizar produtos que façam a diferença no dia-a-dia das pessoas e que ajudem os cidadãos a ter fácil acesso a produtos de conveniência na fase pandémica que atravessamos".

Almada, Barreiro, Aveiro, Braga, Évora, Coimbra, Faro, Funchal, Leiria, Lisboa, Portimão, Porto, Setúbal e Viseu são algumas das localidades onde a Glovo intensificou o nível de serviços e aumentou o número de produtos - que promete entregar aos utilizadores em apenas 30 minutos, com toda a segurança exigida pelo contexto de pandemia.