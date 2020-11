L'Oreal lança linha de produtos de maquilhagem virtual para videochamadas e redes sociais

Maquilhagem virtual © DR

As reuniões por videochamada tornaram-se uma constante com a pandemia do novo coronavírus e, quer seja através do Zoom, do Microsoft Teams ou de outra plataforma, as chamadas virtuais ocupam hoje o lugar das presenças assíduas nas empresas.

Com o tempo que passamos em casa a aumentar exponencialmente, a tendência é para que os pijamas e as roupas mais confortáveis prevaleçam e para que as rotinas de maquilhagem fiquem de parte.

A pensar nisso, a L'Oreal Paris desenvolveu a "Signature Faces" que é uma linha de maquilhagem virtual que nos chega através de filtros e que permite ao utilizador escolher entre sombras, batons ou produtos para o cabelo.

Embora a tecnologia de realidade aumentada já não seja uma novidade nas redes sociais, esta pode ser agora utilizada não só em plataformas como o Instagram ou Snapchat, mas também em aplicações de videochamada como o Zoom ou o Skype.

Segundo as informações disponíveis na página oficial da marca, estes filtros prometem uma "gama que ultrapassa os limites da maquilhagem clássica para assinar o visual digital".

Idealizando a cosmética como uma forma de expressão, a marca disponibiliza, à distância de um clique, 3 temas com 10 produtos que, mesmo virtuais, se distinguem pela audácia.

Ainda que com a crença de que a beleza natural prevalece, a multinacional desafia os amantes de maquilhagem a "brincar com alguns filtros" e descobrir novos produtos.

