Luís Filipe Vieira e "rei dos frangos" estão a ser alvo de buscas

DN 07 Julho, 2021 • 12:46

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", estão, esta quarta-feira, a ser alvos de buscas, avança o jornal Sol.

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

De acordo com o jornal a operação está a ser levada a cabo por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária (IT). Além das instalações do Benfica e da sede do Novo Banco (de que o presidente do clube foi um dos grandes devedores), também há buscas a empresas ligadas ao empresário José António dos Santos.

Vieira também será suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos que obteve na venda de 25% do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro.