Luís Filipe Vieira detido, tal como o filho e o Rei dos Frangos

Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi detido no âmbito dos negócios com o empresário José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", que também terá sido detido.

Ambos foram, esta quarta-feira, a ser alvo de buscas. O líder dos encarnados estará na esquadra de Moscavide.

Igualmente detidos foram o filho do líder benfiquista, Tiago Vieira, e o empresário de Braga que tratou da ida de Jorge Jesus para o Flamengo e do seu regresso ao clube da Luz, Bruno Macedo, avança o Sol.

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

As buscas estão a ser realizadas às instalações do Benfica, à sede do Novo Banco e a empresas ligadas ao empresário José António dos Santos, numa operação que está a ser levado a cabo por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária, refere o jornal.

Esta operação - que está a ser liderada pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), ​​​​​Paulo Silva, da Inspeção Tributária de Braga, e o juiz Carlos Alexandre - surge três dias depois de o clube encarnado ter lançado uma nova emissão obrigacionista com o objetivo de arrecadar 35 milhões de euros.

Segundo avança o Sol, Luís Filipe Vieira é igualmente suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25% do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro.

A investigação tem origem no processo Monte Branco, a rede Suíça de fraude fiscal branqueamento de capitais que operava em Portugal e foi desmantelada em 2011.

(atualização às 16h20)