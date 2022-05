Luta contra a corrupção vale prémio Tágides em seis categorias

Tiago Gaspar. diretor do Prémio Tágides © DR

Nesta 2ª edição do Prémio Tágide pretende-se distinguir quem luta contra a corrupção, numa Iniciativa da All4Integrity, a associação apartidária de prevenção e combate à corrupção, criada a partir de uma iniciativa individual do Professor Doutor André Corrêa d"Almeida, da Columbia University, lançada nas ruas de Nova Iorque no dia 5 de outubro de 2020, sob a designação #libertemomeupaísdacorrupção atravessou o Atlântico e hoje conta já com dezenas de colaboradores.

O mediatismo da iniciativa, o talento, o mérito, a entrega e o capital social de todos os seus colaboradores, rapidamente a tornaram numa incubadora de iniciativas e programas de prevenção e combate à corrupção, com vista ao desenvolvimento e promoção de uma cultura de integridade em Portugal.

Nesse sentido, esta associação decidiu criar o Prémio Tágides, que tem como objetivo reconhecer e celebrar trabalhos de pessoas que se destaquem neste domínio de luta contra a corrupção, em seis categorias e com um júri de sete elementos por painel (composto apenas após período de nomeações das candidaturas por parte da sociedade civil).

Este ano as categorias a concurso são: Projeto da Sociedade Civil, Projeto de investigação, Projeto de Iniciativa Empresarial, Iniciativa Jovem, iniciativa política e a novidade é a categoria do prémio, Iniciativa Local, para dar palco a atores regionais e proporcionar melhor compreensão e importância do tema.

Os portugueses já se podem candidatar até 31 de julho, depois período de avaliação e validação das candidaturas de acordo com o regulamento.

De 7 a 12 agosto será feita a divulgação da lista de selecionados pela sociedade civil, depois a 9 novembro, serão anunciados os finalistas de cada categoria e a cerimónia de entrega de prémios será a 16 de dezembro na fundação Oriente, em Lisboa.

Onde votar e onde se candidatar? No site da associação, em https://www.all4integrity.org/

O prémio é simbólico e é apenas uma estatueta e um diploma, porque a ideia é valorizar o trabalho das pessoas no domínio do combate à corrupção, e tem o patrocínio da Presidência da República e outros parceiros, como o Grupo Bel (acionista do Global Media Group, dono do Dinheiro Vivo, DN, JN, TSF entre outras marcas), ou RTP.

Com esta iniciativa, os organizadores pretendem tornar Portugal referência nacional e internacional pelo trabalho nesta área, tal como, o país já é reconhecido mundialmente noutras matérias.

A expetativa para esta 2ª edição é de conseguir mobilizar milhares de pessoas para inscrições e votações de projetos, depois de na 1ª edição o Prémio Tágides ter conseguido mobilizar mais de 350 cidadãos portugueses a nomear pessoas e projetos que os inspirem na promoção de uma cultura nacional de integridade.

A corrupção define-se como "abuso de poder confiado para obtenção de benefícios privados". É a principal causa do atraso no desenvolvimento e da prevalência de desigualdades económicas e sociais em Portugal.

Estima-se que, em Portugal, a corrupção tenha custos equivalentes a, pelo menos, 8 a 10% do Produto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 20 mil milhões de euros, facto que tem graves implicações ao nível da liberdade individual, bem-estar dos cidadãos e legítimas aspirações coletivas do povo Português.