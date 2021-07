Maços de tabaco com selo castanho e imposto mais caro em 2022

© DR

Depois das tonalidades verde em 2018, rosa em 2019, azul em 2020 e violeta este ano, o castanho é a cor de fundo das estampilhas especiais para os produtos sujeitos a imposto do tabaco no ano económico de 2022.

No despacho hoje publicado, o executivo fixa o preço unitário da estampilha especial para os produtos sujeitos ao Imposto sobre o Tabaco (IT), de 2022, em 0,00460 euros para a versão não autocolante e 0,03283 euros para a versão autocolante, aumentando o imposto na versão não autocolante, usada nos maços de tabaco, este ano de 0,00454 euros, e mantendo o imposto na versão autocolante.

Em 22 abril de 2019, quando alterou para azul a cor de fundo do selo, o Governo manteve o preço da estampilha das embalagens de tabaco à venda nos últimos sete meses daquele ano, subindo o preço a partir daí.

O preço unitário da estampilha especial é fixado anualmente até ao final do mês de junho do ano anterior, por despacho do ministro das Finanças, o qual determina ainda a cor de fundo da estampilha especial, diferenciada por ano económico.