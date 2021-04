Madeira admite aligeirar medidas restritivas na próxima semana

© LUSA

O Governo da Madeira admitiu esta segunda-feira a possibilidade de na próxima semana se aligeirar as medidas restritivas em vigor desde janeiro na região para combater a pandemia da covid-19.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, revelou que a decisão poderá ser anunciada até à próxima segunda-feira, mas que dependerá da análise da situação sanitária no arquipélago nos últimos 15 dias, tendo em conta o regresso das aulas presenciais no 3.º ciclo e no ensino secundário e do período da Páscoa.

À margem da inauguração do Espaço Cidadão na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, Pedro Calado sublinhou que o Governo Regional está a tentar gerir da melhor forma a relação entre epidemia e a economia, pelo que admitiu "o aligeirar de algumas medidas tomadas em janeiro" de contenção da doença.

O governante considerou que a "vacinação está a correr muito bem", lembrando que já houve uma "reabertura cautelosa de muitas atividades".

"Até ao dia 26, o presidente do Governo Regional [Miguel Albuquerque] fará o ponto da situação", acrescentou.

Pedro Calado revelou ainda que está a ser preparada "uma carrinha itinerante" da Loja do Cidadão para levar os seus serviços até às populações.

Considerou ainda uma "excelente notícia" o reforço da operação da TAP com seis voos por semana para a ilha do Porto Santo, hoje anunciado.

Segundo a Direção Regional de Saúde, a Madeira tinha até domingo 8.737 casos confirmados de covid-19, 8.351 recuperações, 71 óbitos associados à doença e 315 situações ativas.

O Governo da Madeira decidiu na quinta-feira prolongar até 26 de abril o recolher obrigatório entre as 19:00 e as 05:00 do dia seguinte, durante a semana, e entre as 18:00 e as 05:00, ao fim de semana e feriados.

No arquipélago, as atividades comerciais, industriais e de serviços, tal como a restauração, encerram durante a semana às 18:00 e aos fins de semana às 17:00, sendo que o horário de entrega de refeições ao domicílio decorre até às 22:00, todos os dias da semana.

