Magnatas russos descobrem o Brasil

Roman Abramovich , o russo antigo dono do Chelsea. © AFP

O Londrina Esporte Clube, nono colocado na última Série B do Brasil, já recebeu uma proposta de um milionário da Rússia em torno de 14 milhões de euros pelo controle do seu departamento de futebol. E, de acordo com notícia do blogue de Rafael Reis, no portal UOL, há mais três clubes brasileiros alvos da cobiça russa.

Depois da invasão da Ucrânia pelo regime de Vladimir Putin, condenada pela quase unanimidade dos países ocidentais, os clubes da Rússia e a sua seleção foram excluídos das competições internacionais.

E os investidores do país tornaram-se personae non gratae no futebol europeu, onde controlavam alguns emblemas, incluindo o Chelsea, de Roman Abramovich. Logo dias depois dos primeiros bombardeamentos sobre Kyiv, Abramovitch colocou o gigante londrino, hoje nas mãos do americano Todd Boehly, à venda.

O Brasil, país mais ou menos à margem do conflito no leste europeu e onde o futebol tem estatuto de religião, tornou-se, portanto, o alvo ideal do dinheiro russo.

Ainda para mais numa altura em que os clubes locais, a maioria financeiramente inviáveis, mesmo os mais populares, se abrem para o capital estrangeiro - o Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, está nas mãos do norte-americano John Textor, que quase investiu no Benfica, o Bahia, sob as ordens do também luso Renato Paiva, faz parte do grupo City, na órbita do Manchester City, o Vasco da Gama, da colónia portuguesa do Rio de Janeiro, pertence ao fundo 777 Partners, e o Bragantino é mais um emblema do bem sucedido universo Red Bull.

O Cruzeiro também aderiu ao modelo mas ficou em mãos brasileiras - as de Ronaldo Fenómeno, génio saído das escolas do clube de Belo Horizonte no início dos anos 90 que já investira no passado no Valladolid, de Espanha.

Agora é a vez dos rublos entrarem em definitivo no Brasileirão, a começar pelo Londrinov, perdão, pelo Londrina Esporte Clube.