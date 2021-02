Maior evento nos Açores será conferência sobre o mar

Açores © DR

Em conferência de imprensa na cidade da Horta, ilha do Faial, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou para 03 e 04 de junho uma conferência "ministerial de alto nível", também com "partes interessadas", dedicada à sustentabilidade dos oceanos.

"Este será o evento de maior dimensão da presidência portuguesa aqui na Região Autónoma dos Açores", declarou o governante.

Já para 24 e 25 de junho, prosseguiu, está prevista uma deslocação à ilha de Santa Maria de responsáveis europeus ligados à investigação espacial.

Estes dois eventos, sustentou Bolieiro, "colocam os Açores" no mapa no que refere à "afirmação de áreas estratégicas não só para a região como para o país e a UE" no seu todo.

Para o chefe do executivo de coligação PSD-CDS-PPM, a saída do Reino Unido da União representa uma oportunidade para os Açores "reforçarem" a sua "presença e influência" no que refere à relação com o mar, seja por via das pescas, por exemplo, ou da investigação.

Os Açores, acrescentou, têm um milhão de quilómetros quadrados que devem ser "devidamente valorizados e tidos em conta nas políticas europeias".

"Estamos a atravessar uma pandemia. Há desafios muito relevantes ao nível da recuperação económica, da União como um todo, e em cada uma das suas regiões, com destaque para as regiões ultraperiféricas", como os Açores, rematou.