Maioria dos portugueses quer Eduardo Cabrita fora do governo

O ministro da Administração Interna (MAI) já não tem condições de se manter no cargo. É a sentença de dois terços dos portugueses (65%), de acordo com o barómetro da Aximage para o DN, o JN e a TSF, quando confrontados com o que já sabem sobre o homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, a 12 de março, no aeroporto de Lisboa. As qualidades políticas de Eduardo Cabrita não convencem sequer os eleitores socialistas, que também lhe mostram o cartão vermelho: 52% dos eleitores do PS entendem que Cabrita deve sair do governo.

O escândalo ganhou novo fôlego durante o mês de novembro, na sequência da acusação do Ministério Público contra três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), por homicídio qualificado, e da conclusão do inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna, que abriu processos disciplinares a mais nove inspetores daquele serviço de segurança que por ação ou omissão também contribuíram para a morte de Ihor.

Vários artigos do DN foram entretanto revelando incongruências, contradições e falhas de informação por parte quer do ministro da Administração Interna quer da ex-diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, demitida logo após ter sido noticiado por este jornal que sabia do crime, pelo menos, desde 19 de março - quando só demitiu o diretor e o subdiretor responsáveis pelo SEF no aeroporto, a 30 de março, depois da Polícia Judiciária ter detido os três inspetores por suspeita de homicídio. Já em dezembro, o caso teve reflexo político com a intervenção do Presidente da República, que pediu a mudança de protagonistas e admitiu a extinção do SEF, bem como com o anúncio de que está em curso uma reestruturação profunda daquela força policial e, finalmente, António Costa a segurar o ministro no cargo, afirmando que Eduardo Cabrita "fez o que lhe competia fazer".

