Mais 1 morto e 268 novos casos de covid-19 em Portugal

© EPA/Marta Perez

Dinheiro Vivo 11 Maio, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais 1 óbito (na região norte do país) e 268 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira.

Desde início da pandemia, já morreram 16 994 pessoas com covid-19 e foram confirmados 840 008 casos de infeção. No total, já recuperaram 801 306 pessoas, 661 das quais nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados com o novo coronavírus é de 257, menos 20 do que ontem. Sendo que do total, 71 estão nos cuidados intensivos (menos dois doentes graves).

Estão 19 699 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (menos 1375) e 21 708 casos ativos (menos 398).

Atualizada pela última vez na segunda-feira, a incidência de novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes desceu para 53,8 a nível nacional, comparando com 57,7 na sexta-feira. Já o risco de transmissibilidade (Rt) mantém-se em 0,92, a nível nacional (0,91 no continente). Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

© DGS

© DGS