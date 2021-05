Mais 1 morto e 377 infetados com covid-19 em Portugal. R(t) e incidência em queda

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 07 Maio, 2021 • 14:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais 1 óbito e 377 casos confirmados covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.

Desde início da pandemia, no total, há registo de 16 989 óbitos associados à covid-19 e 838 852 casos positivos no País. Neste período de tempo, foram dadas como recuperadas 799 442 pessoas, 490 destas nas últimas 24 horas.

Em relação aos doentes em internamento hospitalar, houve a diminuição de 3 casos, totalizando agora 280. Destes, 75 estão nos cuidados intensivos (menos 2).

Na atualização do risco de transmissão, verifica-se uma redução no R(t) en 0,92, tanto a nível nacional como no continente. O índice de incidência a 14 dias caiu para os 57,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. Se tivermos em conta apenas o continente, o valor deste indicador é de 55,4 infetados por 100 mil habitantes.

O boletim da DGS desta sexta-feira dá ainda conta de uma diminuição de 114 casos ativos, somando agora 22 421. Os contactos em vigilância desceram também para 21 063 (menos 947).

Açores com 18 novos casos nas últimas 24 horas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 18 novos casos positivos de Covid-19, sendo 16 em São Miguel, um na Terceira e um nas Flores, havendo ainda a assinalar nove recuperações, informou esta sexta-feira a Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com a entidade, em São Miguel foram registados 11 casos positivos no concelho da Ribeira Grande, em Ponta Delgada um caso, em Vila Franca do Campo foram registados três novos casos e há também um novo caso no Nordeste.

Em São Miguel, "todos os casos são referentes a transmissão comunitária", lê-se em comunicado. Quanto ao novo caso detetado nas Flores, "refere-se a um novo elemento que integra agora a cadeia de transmissão ativa naquela ilha, nas Lajes", enquanto na Terceira refere-se "a um viajante, não residente, com análise de rastreio positiva ao 12.º dia".

Em igual período foram registadas nove recuperações, oito em São Miguel e uma na Terceira.

Cerca de 100 mil pessoas vacinadas quinta-feira, meta antecipada uma semana

Cerca de 100 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 na quinta-feira e esta sexta-feira deverá ser administrado o mesmo número de doses, o que antecipa em uma semana esta meta definida pela "task force" do plano de vacinação.

"No dia de ontem (quinta-feira) foram administradas cerca de 100 mil vacinas, número que se deverá registar igualmente esta sexta-feira, antecipando-se assim a expectativa inicial em cerca de uma semana", adiantou a estrutura que coordena a logística da vacinação em Portugal em informação enviada à Lusa.

Segundo a "task force" liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, este resultado de vacinar 100 mil pessoas por dia "só foi possível com a implementação do processo de auto agendamento, que permitiu aumentar significativamente o ritmo de vacinação, apesar de alguns contratempos verificados no processo".