Mais 10 mortos e 1247 infetados com covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Setembro, 2021 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais 10 pessoas (quatro no Norte, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve) e há 1247 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

O número de internamentos desceu para 527, menos 24 nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos estão 119 doentes com covid-19, mais três do que ontem.

Desde início da pandemia, já morreram 17 882 pessoas associadas à covid-19 e foi registado um total de 1 058 347 casos positivos em Portugal. O número de recuperados subiu para 1 004 925, mais 1686 desde ontem.

Estão neste momento ativos 35 540 casos de covid-19 (-449) e as autoridades de saúde tês 33 352 contactos em vigilância (-1951).

A incidência (Rt) continua a baixar e já está perto do verde na matriz de risco. Está agora nos 0,84 no território nacional e para 0,83 no continente - os valores mais baixos desde março. Já o nível de incidência nacional é agora de 191,1 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes. No Continente: 196,1 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitante.

Portugal é esta quarta-feira o país do mundo com maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa contra a covid-19, de acordo com o site de estatísticas Our World in Data.

O país superou nos últimos dias Malta e regista 81,54% de população com a vacinação completa contra a infeção provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, enquanto Malta tem 80,95% da população totalmente imunizada face à covid-19. Em terceiro lugar no 'ranking' mundial surgem os Emirados Árabes Unidos, com 78,80%.

No entanto, se forem incluídos os dados da população com o processo de imunização ainda incompleto, Portugal cai para o segundo posto a nível mundial, com 5,40% da população ainda por completar a vacinação, elevando o total de cobertura vacinal (primeiras e segundas doses) para 86,94%.

Em primeiro lugar ficam os Emirados Árabes Unidos, que, a somar aos 78,80% de população totalmente protegida em relação à covid-19 têm ainda 11,09% dos seus habitantes com o processo de vacinação incompleto, o que perfaz um total de cobertura vacinal de 89,89%. Malta é neste registo o terceiro país a nível mundial, com um total de população com primeira e segundas doses de 81,11%.