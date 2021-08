Mais 10 mortos e 1782 novos casos de covid-19 em Portugal

© Nic Coury/AFP

Morreram mais 10 pessoas (cinco na região Centro, três no Norte e dois em Lisboa e Vale do Tejo) e há mais 1782 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Estão neste momento internados nos hospitais portugueses, 698 doentes com covid-19, o que representa mais 41 nas últimas 24 horas. O número total de internamentos nos cuidados intensivos é de 148, mais cinco doentes graves.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, foi registado um total de 17 721 óbitos e 1 034 947 casos confirmados de infeção. São já 971 567 os recuperados (+1070 desde ontem). O número de casos ativos aumentou para 45 659 (+702) e estão 45 959 (-764) contactos em vigilância por parte das autoridades de Saúde.

Em relação aos valores da matriz de risco, o índice de transmissibilidade, denominado de R(t), está em 0,99, tanto a nível nacional como no continente.

Já a taxa de incidência (a 14 dias) está em 312,7 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. No continente, este indicador passa ficou em 317,7 infeções por 100 mil habitantes.

No Mundo

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 4.492.854 mortos no mundo desde que a OMS detetou a doença na China no fim de 2019, segundo um balanço feito neste domingo pela AFP a partir de fontes oficiais.

Mais de 215.876.370 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da epidemia.

A grande maioria dos doentes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada conserva sintomas durante semanas ou até meses.

Os números têm por base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país. Excluem as revisões realizadas 'à posteriori' por alguns organismos estatísticos, que referem um número mais significativo de mortes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima mesmo, tendo em conta o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado com a covid-19, que os resultados da pandemia possam ser duas a três vezes superiores aos registados oficialmente.

Uma parte importante de casos menos graves ou assintomáticos continua por registar, apesar da intensificação da despistagem, em vários países.

No sábado, 8.734 novas mortes e 535.547 novos casos foram registados no mundo.

Os países que registaram mais mortes nos últimos balanços são a Rússia, com 797 novas mortes, o México (756) e o Brasil (684).

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes, como de casos, com 637.237 mortos para 38.757.191 casos registados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 579.010 mortes e 20.728.605 casos, a Índia, com 437.830 mortos (32.695.030 casos), o México, com 257.906 mortos (3.328.863 casos), e o Peru, com 198.167 mortos (2.148.419 casos).

Entre os países mais duramente afetados, o Peru é aquele que regista maior número de mortes em relação à população, com 601 óbitos por 100.000 habitantes, seguido pela Hungria (311), pela Bósnia (298), República Checa (284), Macedónia do Norte (280) e Montenegro (273).

A América Latina e as Caraíbas totalizam hoje 1.435.209 de mortes para 43.122.529 casos, a Europa 1.245.266 de mortes (62.778.172 casos), a Ásia 772.903 mortes (49.786.441 casos), os Estados Unidos e o Canadá 664.134 mortes (40.244.467 casos), África 194.123 mortes (7.727.561 casos), o Médio Oriente 179.529 mortes (12.100.673 casos), e a Oceania 1.690 mortes (116.534 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções efetuadas pelas autoridades ou publicações tardias de dados, os números de aumento em 24 horas poderão não corresponder exatamente aos divulgados na véspera.