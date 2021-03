(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais 10 mortos e 434 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Dos dez óbitos, cinco foram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo e um no Centro e outro no Alentejo.

Desde início da pandemia, já foram confirmados 769 086 casos positivos de covid-19 no nosso País e um total de 16 794 óbitos associados.

O número de internamentos hospitalares é de 743 doentes com o novo coronavírus (menos 28 nas últimas 24 horas), sendo que 159 estão nos cuidados intensivos (menos seis), o que representa o valor mais baixo desde 18 outubro.

Esta terça-feira há registo de mais 1212 doentes recuperados, somando agora 769 086. O número de doentes ativos desceu 788 para 32 332. Há menos 162 contactos em vigilância, num total agora de 14 918.

Sobre variantes, em especial a do Reino Unido, "houve um aumento com uma prevalência para Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com 73,3% e no Norte de 61.5%", precisou André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS), na reunião no Infarmed, esta terça-feira, com os especialistas sobre a situação epidemiológica em Portugal, acrescentando que o aumento era de esperar.

