Mais 11 mortes e 2708 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos descem de novo

Centro de vacinação contra a covid-19 © Rita Chantre / Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Agosto, 2021 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais 11 pessoas e há 2708 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 525 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 995 mil.

Há agora 44 407 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, mais 488 do que na véspera.

Relativamente a hospitalizações, há agora 754 pessoas internadas (menos 31), 169 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos 12 do que na véspera). É o valor mais baixo desde início de julho.

O boletim da DGS aponta também que há mais 2209 recuperados da doença, num total de 934 017.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (1036), seguida de Norte (915), Centro (290), Algarve (257), Alentejo (130), Madeira (49) e Açores (31).

Os óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (seis), Norte (dois), Alentejo (dois) e Algarve (um).

A taxa de incidência não foi atualizada e está nos 331,6 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e nos 326,5 casos a nível nacional.

Já a transmissibilidade tem o R(t) nos 0,94 tanto a nível nacional como no continente (era de 0,93 na última atualização).

"Casa Aberta" disponível dos 16 aos 17 anos no fim de semana

Os jovens com idades entre os 16 e 17 anos que não tenham realizado o autoagendamento para a vacinação contra a covid-19, que decorre no sábado e no domingo, vão poder recorrer à modalidade "Casa Aberta" nesses dias.

O esclarecimento foi feito pela 'task-force' que coordena o processo de vacinação, em resposta à agência Lusa.

"Os utentes dos 16 e 17 anos, que não se auto agendaram, podem ainda ser vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto recorrendo ao sistema de senhas digitais da modalidade casa aberta", refere a task-force.