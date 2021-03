Mais 11 mortos e 568 infetados com covid-19 em Portugal

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Leonel de Castro/Global Imagens

Morreram mais 11 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 568 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.

No total, já morreram 16 754 pessoas e foram registados 816 623 casos confirmados de covid-19 no nosso País. Recuperaram nas últimas 24 horas mais 1571 doentes, somando 766 170.

O número total de internamentos nos hospitais portugueses é de 789 (menos 39 desde ontem) e, destes, 182 estão internados nos cuidados intensivos (menos cinco).

Neste momento há 33 699 casos ativos (menos 1014) em Portugal. O número de contactos em vigilância diminuiu nas últimas 24 horas: são menos 353, totalizando agora 14 915.

Em relação ao Índice de Transmissibilidade da doença, o denominado R, regista-se uma subida, sendo agora de 0,86 (era de 0,84 na quinta-feira) em todo o território e de 0,84 se tivermos em conta apenas o continente (ontem era de 0,80).