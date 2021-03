(Imagem de arquivo) © LUSA

Há mais 11 mortos e 575 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. Dos onze óbitos, seis são da região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro do Centro e um da região Norte.

Desde início da pandemia, já foram confirmados 16 805 óbitos e um total de 818 787 casos positivos do novo coronavírus.

Estão internados nos hospitais 712 doentes com covid-19 (menos 31) e, destes, 155 estão nos cuidados intensivos (menos quatro).

Já recuperaram 769 838 doentes desde início da pandemia (mais 752 nas últimas 24 horas). O número de casos ativos desceu 188 para um total de 32 144. Há menos 20 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, num total de 14 898.

A incidência da doença em Portugal é de 77,6 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes. O R8t) é de 0,91.

© DGS