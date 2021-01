Mais 111 mortos e 9478 novos casos de covid-19 em Portugal

Hospital © Lusa

Dinheiro Vivo 09 Janeiro, 2021 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais 111 pessoas de covid-19 e foram registados mais 9478 casos nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico deste sábado da Direção-Geral da Saúde.

O número de internados aumentou em 104 pessoas para um total 3555, e há mais quatro pessoas nos cuidados intensivos, somando agora 540.

Os casos ativos da doença em território nacional aumentaram para 102 406, uma subida de 3468. O número de doentes recuperados cresceu em 5899 de ontem para hoje. São agora 366 080 as pessoas que contraíram a doença e que foram dadas como curadas.

Os contactos em vigilância aumentaram para 113 526, mais 4365 do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo e o Norte registaram mais de três mil novas infeções, e a região Centro ultrapassou as duas mil. No Alentejo há mais 582 casos, e no Algarve mais 326. A covid-19 continua a crescer também nos Açores (mais 67 doentes) e Madeira (mais 43).

A região de Lisboa, Norte e Centro concentram também o maior número de óbitos, com 44, 29 e 25, respetivamente. A sul, no Alentejo morreram 11 pessoas e no Algarve duas.