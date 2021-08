Mais 12 mortes e 2538 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos em queda

Centro de vacinação contra a covid-19 © Rita Chantre / Global Imagens

Morreram mais 12 pessoas e há 2538 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 537 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 998 mil.

Há agora 44 455 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, mais 48 do que na véspera.

Relativamente a hospitalizações, há agora 732 pessoas internadas (menos 22), 162 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos 7 do que na véspera). É o quarto dia seguida em que há uma diminuição nos internamentos.

O boletim da DGS aponta também que há mais 2538 recuperados da doença, num total de 936 555.

A taxa de incidência foi hoje atualizada e caiu para os 324,6 (era de 331,6) casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e nos 319,9 casos a nível nacional.

Já a transmissibilidade voltou a subir na segunda atualização seguida com o R(t) a estar agora nos 0,95 tanto a nível nacional como no continente (era de 0,94 na última atualização).

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (1001), seguida de Norte (862), Centro (270), Algarve (258), Alentejo (118), Açores (53) e Madeira (36).

Os óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (cinco), Norte (dois), Alentejo (dois) e Algarve (três).

Mais de 110 mil jovens entre os 12 e os 15 anos já estão inscritos para vacinação

Mais de 111 mil adolescentes entre os 12 e os 15 anos já estão inscritos para serem vacinadas contra a covid-19, o que representa mais um quarto do total (400 mil), indicou esta sexta-feira a task force.

"Até às 10:30 de hoje, dia 13 de agosto, foram registados mais de 111 mil pedidos de auto agendamento de jovens com idades entre os 12 e os 15 anos propostos para os fins de semana de 21 e 22, e de 28 e 29 de agosto", refere a task force que coordena o processo numa resposta enviada à agência Lusa.

As segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

A Direção-Geral da Saúde recomendou na terça-feira a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.