Mais 13 mortes e 1190 casos de covid-19 em Portugal

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano.

Morreram mais 13 pessoas e há mais 1190 infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. O Algarve registou o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, seis dos 13. Os restantes aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Norte e Centro, com cada região a reportar dois óbitos.

O Norte contabiliza mais novos infetados de ontem para hoje (460), seguido de LVT (367), Centro (173), Alentejo (53), Madeira (20) e Açores (oito).

Há mais 45 casos ativos da doença, para um total de 42 423, e há menos 400 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, somando agora 42 469.

Os dados da DGS registam também mais 1112 pessoas dadas como recuperadas.

Estão 665 pessoas internadas em enfermaria hospitalar, mais uma do que ontem, e 138 nos cuidados intensivos, menos um doente.

A matriz de risco aponta para a manutenção do índice de transmissibilidade R(t) em 0,96 a nível nacional e para 0,97 no continente.

A taxa de incidência (a 14 dias) continua nos 295,5 casos de covid por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e 302,6 infeções por 100 mil habitantes no continente. Estes valores baixaram ontem face aos números de quinta-feira.