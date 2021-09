Mais 13 mortes e 1713 novos casos de covid-19 em Portugal

© Gerardo Santos / Global Imagens

Morreram mais 13 pessoas nas últimas 24 horas e há mais 1713 infetados com o vírus SARS-CoV-2 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra o maior número de novos casos e óbitos, mais 630 e seis, respetivamente. O Algarve registou quatro mortes de ontem para hoje e mais 172 casos, no Norte morreu um doente e há mais 553 casos e no Centro morreu também uma pessoa e há mais 250 infetadas com o novo coronavírus.

No Alentejo, Madeira e Açores não houve mortes de covid e os novos infetados somam 77, 24 e sete, respetivamente.

O boletim diário da DGS ainda para menos 17 pessoas internadas em enfermaria, que somam agora 664. Para os cuidados intensivos entraram mais três doentes, totalizando 139.

A matriz de risco aponta para a manutenção do índice de transmissibilidade R(t) em 0,96 a nível nacional e para 0,97 no continente.

A taxa de incidência (a 14 dias) continua nos 295,5 casos de covid por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e 302,6 infeções por 100 mil habitantes no continente. Estes valores baixaram ontem face aos números de quinta-feira.