Mais 13 mortes e 1908 novos casos de covid-19 em Portugal

Decorreu hoje no Hospital de Santa Maria uma reportagem de como esta unidade hospitalar se transformou para acolher doentes com coronavírus covid-19 enfermaria de cuidados intensivos de covid (Orlando Almeida / Global Imagens)

Morreram mais 13 pessoas em Portugal com covid-19 e há mais 1908 novos infetados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira. O Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo registaram 744 e 619 novos casos, respetivamente. Sete dos 13 óbitos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, dois no Norte e um nos Açores.

Em novos casos, e depois do Norte e região de Lisboa, surge o Centro, com 292 infetados, o Algarve, com 141, o Alentejo com 82, a Madeira com 21 e os Açores com mais nove.

Os números desta terça-feira apontam ainda para uma redução dos internamentos hospitalares. Há menos 28 pessoas internadas em enfermaria face ao dia de ontem (são agora 677), e nos cuidados intensivos estão 136 doentes, menos treze.

Os casos ativos de covid-19 baixaram em 1494 nas últimas 24 horas, somando 44 087, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde caiu para 44 930 (menos 397). Há também um salto nos recuperados - mais 3389.

Olhando para a matriz de risco, o índice de transmissibilidade R(t) manteve-se em 0,98 e em 0,99 no Continente.

A taxa de incidência (a 14 dias) mantém-se também inalterada em 297,7 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e em 303,3 infeções por 100 mil habitantes no Continente.

