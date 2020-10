Mais 13 mortos e 2153 infetados por covid-19 em Potugal

Uma idosa dá entrada nos serviços destinados ao covid-19 no Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça, no Funchal HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Dinheiro Vivo 17 Outubro, 2020 • 13:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já há 2162 mortos e 98 055 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 13 mortos e 2153 casos em 24 horas.

O número de doentes recuperados é de 57 919, subiu 1853 desde ontem. Estão neste momento internados 1014 doentes (menos um) e 148 destes na unidade de cuidados intensivos (mais quatro). As autoridades de saúde têm em vigilância 52 543 contactos, mais 759 do que na quinta-feira. Estão 37 974 casos ativos (mais 287).

É o quarto dia consecutivo que Portugal tem mais de dois mil novos casos, após os 2072 registados na quarta-feira, os 2101 na quinta e os 2608 contabilizados ontem.

Seis dos 13 óbitos registaram-se na região Norte (com mais 1124 novos casos), cinco em Lisboa e Vale do Tejo (mais 781 infetados), um no Alentejo (mais 42) e mais um no Algarve (mais 47). Centro, Madeira e Açores não têm mortos a lamentar, mas apresentam 149, três e sete novos infetados, respetivamente.

Leia também: Uso obrigatório de apps de rastreio contraria OMS e Comissão Europeia

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS