Mais 13 mortos e 3452 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo 28 Julho, 2021 • 14:03

Morreram mais 13 pessoas (sete na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte e uma no Centro) e há 3452 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

A taxa de incidência subiu para 428,3 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional (face aos 427,5 de segunda-feira passada) e manteve-se nos 439,3 casos no continente. Já a transmissibilidade, o chamado R(t), baixou de 1,04 para 1,01 tanto a nível nacional como no continente. Portugal entrou agora na zona laranja da matriz.

Há mais seis internamentos, num total de 934, e mantém-se o mesmo número de doentes nos cuidados intensivos (200), revela a DGS.

Desde início da pandemia, já foram registados 17 320 óbitos associados à covid-19 e foram confirmados 960 437 casos positivos. O número de recuperados ascende a 891 687 (+ 3264 nas últimas 24 horas). Estão neste momento ativos 51 430 casos (+ 175) e as autoridades de saúde têm sob vigilância 80 475 (+ 248) contactos.

