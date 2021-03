Mais 13 mortos e 384 infetados com covid-19 em Portugal. Internamentos ao nível de 13 de outubro

Hospital © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais 13 mortos e 384 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Um valor ligeiramente superior ao dia anterior, que contabiliza o domingo e que está aos níveis do início de setembro.

Esta terça-feira, registou-se uma diminuição de 41 doentes com covid-19 internados nos hospitais portugueses, totalizando agora 955. Destes, 213 estão nos cuidados intensivos (menos 18).

Os internamentos de doentes com covid não era tão baixo desde 13 de outubro, altura em que se registavam 916 pessoas internadas - na altura estavam menos em cuidados intensivos, apenas 136, embora a tendência fosse crescente, ao contrário do que se assiste agora.

No total, há registo de 762 961 doentes com covid-19 recuperados em Portugal, mais 1173 nas últimas 24 horas. Estão ativos 35 229 casos, menos 802.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15 744 contactos, o que representa menos 941 desde ontem.

Suécia é o 21º país a suspender vacina da AstraZeneca. Grécia mantém

As autoridades de saúde suecas suspenderam hoje a administração da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 até que a Agência Europeia de Medicamentos conclua a investigação sobre possíveis efeitos secundários, enquanto a Grécia decidiu manter o uso do medicamento. A Suécia é o 21º país a suspender a administração da vacina AstraZeneca- a Dinamarca foi a primeira a fazê-lo na quinta-feira passada.

A decisão é uma medida de precaução", explicou, em comunicado, o epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Pública (FHOM) da Suécia, Anders Tegnell. Em sentido contrário, a Grécia anunciou que vai manter o uso da vacina da empresa AstraZeneca enquanto a EMA não recomendar a sua suspensão.

Estamos à espera de decisões dos organismos oficiais, como a Agência Europeia de Medicamentos, que se reunirá sobre o assunto no final desta semana. Enquanto isso, as vacinações continuarão normalmente", garantiu hoje o ministro da Saúde grego, Vassilis Kikilias.