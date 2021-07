Mais 13 mortos e 4376 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais 13 pessoas (dez na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e uma nos Açores) e há 4376 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. A Grande Lisboa é a região do País com maior número de novos casos de infeção registados (1744), seguida de perto pelo Norte (1592), e com maior distância pelo Centro (430), Algarve (394), Alentejo (130), Açores (63) e Madeira (23).

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 13 internamentos, num total de 867, e menos seis pessoas nos cuidados intensivos, somando agora 171, revela a DGS.

Regista-se esta quarta-feira o maior número diário de infeções desde 10 de fevereiro, totalizando agora 17 232 óbitos associados à covid-19 desde início da pandemia, em março do ano passado. O número de casos confirmados é já de 939 622 e o total de recuperados é de 870 243 (+2703 nas últimas 24 horas).

A incidência continua a subir, com 409 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 421,3 se excluirmos os Açores e a Madeira. Já o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), recua ligeiramente para 1,09 tanto a nível nacional como continental apenas.

Estão neste momento ativos 52 147 casos (+1660) e um total de 79 542 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (-1398).

