Mais 131 internados e 76 mortes nas últimas 24 horas

O número de pacientes internados devido ao novo coronavírus atingiu este domingo um novo máximo, próximo dos três mil internamentos, com um aumento de 131 pacientes hospitalizados nas últimas 24 horas, segundo os últimos dados da Direção Geral de Saúde. A subida é de 4,5% face ao dia anterior, com um total de 2929 pacientes internados.

Os internamentos em cuidados intensivos voltaram também a aumentar, com mais duas pessoas, para um total de 415, também num novo máximo no histórico da pandemia.

Com o país em situação de calamidade e mais de uma centena de concelho sujeitos a estado de emergência, com obrigação de recolhimento restrito a partir das 13h durante o fim de semana, as autoridades de saúde contabilizam mais 6035 casos, bem como 76 novas mortes. O número de vítimas mortais subiu para 3381.

Segundo os dados da DGS, atualmente há 88 854 casos ativos de infeção no país, mais 3410 que no dia anterior. O número de recuperados atinge os 125 066, mais 2549 que os contabilizados sábado. Permanecem em vigilância 94 604 pessoas.

Segundo o boletim, a região Norte contabilizou mais 41022 infeções, seguida por Lisboa e Vale do Tejo, com 1137 novos casos, e da região Centro, que conta mais 713 casos. O Alentejo conta mais 72 casos e o Algarve 58. Nas ilhas, os Açores reportaram mais 26 casos confirmados, e a Madeira sete.

A DGS indica que, das 76 mortes registadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram na região Norte, 19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro e duas no Algarve.