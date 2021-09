Mais 14 mortes e 1565 novos infetados com covid-19 em Portugal

Hospital de São João, no Porto. Serviço de Medicina Intensiva. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Setembro, 2021 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais 14 pessoas nas últimas 24 horas com covid-19 em Portugal e há mais 1565 infetados com o SAR-CoV-2, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta o maior número de novos casos (572) e também de óbitos (seis). O Norte regista mais 493 novas infeções e três mortes. Segue-se o Centro, com 205 e dois óbitos e o Algarve, com 168 e três mortos,. Sem mortes a lamentar estão o Alentejo, com 74 novos casos, a Madeira, com mais 35 e os Açores, com mais 16 infetados.

Internadas em enfermaria estão 681 pessoas, mais quatro pessoas do que ontem, e em cuidados intensivos estão 131 doentes, menos três nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS aponta também para uma redução, em 814, dos casos ativos da doença em Portugal, que somam agora 43 273. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 44 712 contactos, menos 218 do que ontem. O número de recuperados aumentou em 2365 nas últimas 24 horas.

A matriz de risco aponta para a manutenção do índice de transmissibilidade R(t) em 0,98 a nível nacional e em 0,99 no Continente.

Já a taxa de incidência (a 14 dias) subiu de 297,7 para 303,5 casos de covid por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e de 303,3 para 310,2 infeções por 100 mil habitantes no Continente.