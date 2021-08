Mais 15 mortes e 3203 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos em queda

Pedido de certificados de vacinação e teste de covid na restauração foi uma das medidas implementadas pelo governo no combate ao aumento de transmissão do Covid-19. As esplanada dos restaurantes permitem que a quebra da facturação não seja acentuada, devido a estas novas medidas. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Morreram mais 15 pessoas e há 3203 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 412 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 977 mil.

Os casos ativos da doença, segundo os dados da DGS, diminuiram de novo em 102 de ontem para hoje (para 47 374), assim como o número de recuperados, que aumentou em 3290. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão menos 2058 contactos de risco, ou seja, 70 309 pessoas.

Estão agora internadas menos 26 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, estão agora ocupadas 919 camas. Nos cuidados intensivos continuam inalterados, com 204 pessoas.

A taxa de incidência foi atualizada e cai para os 384,5 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e é de 376,9 casos a nível nacional. A transmissibilidade, o chamado R(t), também caiu ligeiramente para 0,92, tanto a nível nacional como no continente.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (1262), seguida de Norte (1035), Centro (356), Algarve (297), Alentejo (138), Açores (64) e Madeira (51). Os óbitos foram distribuídos por Norte (sete), Lisboa e Vale do Tejo (cinco), Centro (dois) e Algarve (um).

Estudo indica que sintomas de longa duração são raros nas crianças

A maioria das crianças que contrai covid-19 recupera em menos de uma semana e apenas algumas ainda têm alguns dos sintomas mais comuns após um mês, segundo um estudo publicado na terça-feira no The Lancet.

investigação, liderada por peritos do King's College London (UK), analisou 1.734 pacientes sintomáticos com idades entre os 5 e 17 anos, com base em dados recolhidos numa aplicação móvel por pais e prestadores de cuidados envolvidos no projeto "ZOE COVID".

A principal conclusão é que os casos com sintomas duradouros são "raros", diz uma das autoras do estudo, Emma Duncan, professora do King's College, numa declaração.

"É reconfortante saber que o número de crianças que experimentam sintomas de covid-19 de longa duração é baixo. No entanto, um pequeno número de crianças sofre de doenças prolongadas", apontou.

Especificamente, dos 1.734 positivos relatados na aplicação móvel, apenas 77 (4,4%) ainda tinham pelo menos dois dos três sintomas mais comuns (fadiga, dor de cabeça e perda de cheiro/ gosto) após quatro semanas.

Além disso, o estudo concluiu que após oito semanas, praticamente todos (98,2%) dos que apresentavam sintomas tinham recuperado.