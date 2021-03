Mais 15 mortos e 673 infetados com covid-19 em Portugal

Reportagem no Hospital de Braga durante a segunda Vaga da Pandemia de Covid-19. (Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Morreram mais 15 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 673 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira.

Desde início da pandemia de covid-19, já morreram 16 722 pessoas e foram registados 815 570 casos de covid-19 no nosso País.

Estão agora 856 doentes infetados com o novo coronavírus internados nos hospitais portugueses. Nas últimas 24 horas, registaram-se menos oito doentes graves, num total de 205 nos cuidados intensivos.

Em relação à taxa de incidência, o número de novos casos registados nos últimos 14 dias é de 90,3 por 100 mil habitantes, o que corresponde a um R(t) de 0,84.

O boletim da DGS desta quarta-feira dá conta ainda de um decréscimo de 400 casos ativos, totalizando agora 34 829. Há também menos 561 contactos em vigilância, num total de 15 183.

Por seu lado, continua a subir o número de doentes recuperados: são mais 1058 desde ontem, o que corresponde a um total de 764 019.