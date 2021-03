Mais 16 mortes e 248 casos nas últimas 24 horas. Doentes internados voltam a subir

© Leonel de Castro/Global Imagens

Em 24 horas, Portugal registou 248 novos casos de covid-19 e 16 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (22 de março).

É o número mais baixo de novos casos desde 1 de setembro de 2020, dia em que se registaram 231 contágios.

Há agora 771 doentes internados -mais seis que no dia anterior. Há 165 doentes em unidades de cuidados intensivos, um decréscimo de cinco nas últimas 24 horas.

Recuperaram da doença 555 pessoas. Há agora 33 120 casos ativos de covid-19 em Portugal, menos 323 que os registados no boletim de domingo.

Também esta segunda-feira foram conhecidos os resultados de um ensaio clínico norte-americano sobre a vacina da AstraZeneca, que volta a ser administrada a partir de hoje em Portugal continental.

Vacina da AstraZeneca é 79% eficaz

O estudo concluiu que o fármaco desenvolvido pela farmacêutica anglo-sueca, em parceria com a Universidsde de Oxford, é 79% eficaz na prevenção da covid-19 nos sintomáticos. O estudo que envolveu mais de 30 mil voluntários demonstrou ainda uma eficácia de 100% em doença grave.

Os resultados deste estudo eram esperados para que a farmacêutica possa avançar para um pedido de autorização ao regulador norte-americano, à FDA (Food and Drug Administration), de modo a que vacina comece a ser administrada nos EUA, o que deverá acontecer já em abril.

De referir que a decisão das autoridades de saúde portuguesas em retomar a administração da vacina da AstraZeneca surge após a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) garantir que a vacina da farmacêutica, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, é "segura" e "eficaz". Um parecer positivo depois de relatos de casos de coágulos sanguíneos detetados após a toma do fármaco.