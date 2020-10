Mais 16 mortos e 1208 infetados com covid-19 em Portugal

© PAULO CUNHA /LUSA

Já há 2110 mortos e 89 121 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 16 mortos e 1208 casos em 24 horas.

Trata-se do número mais elevado de mortes desde o dia 20 de maio, quando foram notificados também 16 óbitos.

Destaque ainda para o aumento das hospitalizações por covid-19, sendo já 916 (mais 39 do que ontem), com 134 a serem doentes nos cuidados intensivos (mais quatro).

Os 16 novos óbitos distribuem-se por Lisboa e Vale do Tejo (dez), pelo Norte (cinco) e pelo Centro (um). As vítimas mortais são nove homens e sete mulheres. Entre estas, havia 11 pessoas com mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79, uma entre os 60 e os 69. A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,37%.

A maioria dos infetados das últimas 24 horas localiza-se na região do norte (mais 713 - 59% do total) e em Lisboa e Vale do Tejo (340 - 28,1%). Seguem-se o centro (mais 94), o Alentejo (32), o Algarve (24), a Madeira (três) e os Açores (dois).

Neste momento, há 32 964 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 643 do​​​​​​ que ontem.

