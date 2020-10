Mais 16 mortos e 2535 infetados com covid-19 em Portugal

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Já há 2229 mortos e 106 271 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 16 mortos e 2535 casos em 24 horas.

Estão neste momento internados mais 35 doentes com covid-19 do que ontem, perfazendo um total de 1272 internamentos, 187 dos quais nos cuidados intensivos (mais 11).

Na habitual conferência de imprensa da DGS, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, garantiu que Portugal está preparado para aumentar o número de camas nas enfermarias e nos cuidados intensivos, numa resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao aumento de casos.

"A taxa de ocupação de camas covid é, em termos nacionais, de 72%", com maior incidência no norte, onde é 76%, precisou o governante. Já nos cuidados intensivos, a taxa de ocupação de camas covid é de 71% a nível nacional, sendo que o norte se destaca com 76%. "O SNS está preparado para continuar a expandir a capacidade", garante Diogo Serras Lopes.

