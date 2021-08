Mais 17 mortes e 2232 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos diminuem

Centro de vacinação contra a covid-19 © Rita Chantre / Global Imagens

Morreram mais 17 pessoas e há 2232 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 502 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 990 mil.

Os casos ativos, segundo os dados da DGS, continuam a diminuir e caíram em 1490 de ontem para hoje (para 43 244) - o número de recuperados aumentou em 3705. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão menos 2244 contactos de risco, ou seja, 60 171 pessoas.

Estão agora internadas menos 28 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses e ocupadas 829 camas - redução após dois dias de aumento (antes houve uma semana de queda). Nos cuidados intensivos estão agora menos três pessoas - um total de 186 pessoas.

O Norte voltou a ser a região que registou mais novos casos (794), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (747), Centro (307), Algarve (207), Alentejo (85), Açores (63) e Madeira (29).

Os óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (13), Norte (dois) e Alentejo (dois).

A taxa de incidência não foi atualizada e está nos 341,4 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e nos 336,1 casos a nível nacional. A transmissibilidade, o chamado R(t) está nos 0,93, tanto a nível nacional como no continente.

DGS recomenda vacinação universal das crianças dos 12 aos 15 anos

A Direção-Geral da Saúde recomendou esta terça-feira a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou esta terça-feira em conferência de imprensa em Lisboa que "a DGS recomenda a vacinação de todos os adolescentes dos 12 aos 15 anos de idade", sem necessidade de indicação médica.

Graça Freitas explicou que a decisão surge depois de analisados "novos dados disponibilizados nos últimos dias", em concreto os impactos registados nos "mais de 15 milhões adolescentes vacinados nos Estados Unidos e na União Europeia" que revelaram ser "extremamente raros" os casos de miocardites e pericardites.

Tendo em conta os novos dados, a DGS decidiu então alargar a todos os jovens desta faixa etária a vacina contra a covid-19 que deverá começar a ser ministrada em breve.

"Está aberto o caminho para a vacinação", disse Graça Freitas, sublinhando que não se pode criar a "expectativa de que é hoje que começa", estando dependente do plano de vacinação da 'task force que coordena este processo.

Sobre a possibilidade de os mais novos - cerca de 400 mil - começarem a ser vacinados contra a covid-19 antes do arranque do ano letivo, Graça Freitas disse esperar que tal aconteça, mas caso arranque uns dias depois do início das aulas tal "não terá um impacto negativo importante" para a saúde.