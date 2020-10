Mais 17 mortos e 1949 infetados com covid-19 em Potugal

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 19 Outubro, 2020 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já há 2198 mortos e 101 860 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 17 mortos e 1949 casos em 24 horas.

"Não podemos baixar a guarda", afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, na habitual conferência de imprensa da DGS. Temos de ter "cada vez mais consciência do ponto de vista individual e coletivo". Em relação à possibilidade de novo confinamento, o governante respondeu: "Neste momento devemos fazer a nossa avaliação muito gradual e progressiva tendo em vista a situação epidemiológica. Portanto o meu apelo é a para responsabilidade individual e coletiva".

As autoridades de saúde têm 55.425 pessoas em vigilância, mais 574 do que no domingo.

A DGS revela ainda que estão ativos 39.696 casos, mais 966 do que no domingo.

Segundo o relatório das 17 mortes registadas, 12 ocorreram na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo, e duas no Centro.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 88 pessoas internadas totalizando 1.174, das quais 165 em cuidados intensivos (mais 10 em relação a domingo).

Nas últimas 24 horas 966 doentes recuperaram, totalizando 59.966 desde o início da pandemia.

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS